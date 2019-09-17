«ميتشو للاعبي الزمالك: «ركزوا للفوز على الأهلى.. وأتمنى عودة ابتسامتكم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم- الثلاثاء- بملعب النادى بعد أن حصل اللاعبون على راحة أمس بعد العودة من السنغال استعدادًا لمباراة السوبر أمام الأهلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتكتمل صفوف الفريق بانضمام اللاعبين الذين لم يسافروا مع البعثة وخضعوا لبرنامج تدريبى جاد تحت إشراف اليونانى انطونيو مدرب الأحمال وهم محمود عبدالرازق شيكابالا والمغربى محمد أوناجم ومحمد حسن وحازم إمام وإمام عاشور.

ويعقد الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق جلسه مع معاونيه للاستقرار على اللمسات الأخيرة لبرنامج الإعداد للسوبر ودراسة التقرير الذى

أعده الدكتور محمد عيد محلل الأداء عن لقاءات الأهلى الأخيرة محليًا وإفريقيا.

وحرص المدير الفنى على الاجتماع باللاعبين على هامش رحلة العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال إفريقيا، حيث بدأ بمداعبتهم ومحاولة إخراجهم من حالة الصمت التى كانوا عليها بعد الخسارة من جينيراسيون فوت السنغالى بهدفين لهدف و قال لهم: «أرجو أن تعود لكم الابتسامة مرة أخرى فقد انتهت المباراة وقادرون على التعويض والفوز فى القاهرة فنحن

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نحتاج إلى هدف نظيف ونصعد إلى دورى المجموعات وهذا لن يكون صعبًا عليكم إذا ما أخذتم الأمر بجدية واحترمتم المنافس، وعليكم الآن أن تركزوا فى لقاء الأهلى لتحقيق الفوز لتكون بطولة أخرى تضاف إلى رصيدكم فى عشرة أيام».

وكان المدير الفنى قد حرص قبل العودة أمس إلى القاهرة على عقد جلسات منفردة مع بعض اللاعبين، من بينهم التونسى فرجانى ساسى وعبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى، حيث تحدث معهم فى بعض الأمور الفنية.

من ناحية أخرى حدد الجهاز الفنى يوم ٢٩ سبتمبر الجارى للقاء العودة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال فى إياب دور الـ32 لدورى الأبطال وتقرر مخاطبة الجهات الأمنية لإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس لتسهيل حضور الجماهير.