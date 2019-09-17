رامي ربيعة يعود لتدريبات الأهلي خلال 48 ساعة

يعود رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها خلال الفترة الماضية، التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام «اطلع برة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع ربيعة لبرنامج علاجي وتأهيلي،

وتحسنت حالته بشكل كبير، وبات قريبا من العودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويخضع لاعبو الفريق الذين يؤدون تدريباتهم التأهيلية لفحص طبي بشكل يومي للتعرف على مستجدات إصابتهم والتعرف على آخر التطورات في حالتهم من خلال تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.