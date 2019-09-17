ليفربول يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

يستهل فريق ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، حملة دفاعه عن لقبه، مساء اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة أمام نابولي خارج الديار، بإيطاليا على ملعب سان باولو الشهير، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.
يدخل الريدز في مهمة صعبة، إذ إنمباراته الأولى على أرض نابولي، أصعب الفرق بالمجموعة، وسيواجه ضغط عامل الجمهور في بداية مشواره، حول دفاعه عن اللقب، ويدخل كلوب المباراة وعينه على النقاط الثلاث أو التعادل، على رغم صعوبة المهمة.
من المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من: أدريان في حراسة المرمى، في الدفاع: أرلوند، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبروتسون، في الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابينيو، في الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.
في المجموعة نفسها يواجه ريد بول سالزبورج، نظيره جينت البلجيكي على أرضه ووسط جمهوره، في التوقيت نفسه.
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