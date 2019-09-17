وليد أزارو يخضع لاختبار طبي في الأهلي اليوم

يخضع وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم لفحص طبي جديد تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على آخر المستجدات في إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في الأجندة الدولية.

كان أزارو، قد خضع لجلسة علاج طبيعي وجلسة في «الجيم» أمس الإثنين، ويسعى الجهاز الطبي اليوم للتعرف على مدى التحسن في حالة اللاعب.

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الاستوائية، مساء السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بعد رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب وإشراكه في المباراة، لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري، التي تقام يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.