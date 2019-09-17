محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نابولي بدوري الأبطال

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب أولى مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. دور المجموعات ببطولة تشكيل ليفربول المتوقع: حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد

خط الوسط: فابيينو - هندرسون - فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو

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