عرض فلكي يقود مبابي إلى ريال مدريد

أكد الصحفي الإسباني الشهير إيدواردو إيندا، خلال حضوره في برنامج “الشيرينغيتو”، مساء يوم أمس الإثنين، أن نادي ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، ينتقل بموجبه بطل العالم الفرنسي إلى صفوف النادي الملكي في الصيف المقبل.

وأشار إيندا في حديثه، مساء يوم أمس، إلى أن مبابي سيحصل على راتب فلكي في ريال مدريد سيصل إلى 35 مليون يورو سنويا، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات في حال حقق الأهداف المتفق عليها في العقد الذي سيربطه بالميرينجي.

وأكد الصحفي في حديثه أن النادي الملكي سيعرض عرضا كبيرا على نادي باريس سان جيرمان بغية إقناعه بالتخلي عن نجمه كيليان مبابي، إذ سيصل العرض المقدم إلى 225 مليون يورو إضافة إلى 50 مليون يورو كمتغيرات.