برشلونة يُجهز عرضا كبيرا لتجديد عقد “أنسو فاتي”

أكدت إذاعة “راديو كاتالونيا” أن نادي برشلونة قد جهز عرضا كبيرا لتجديد عقد اللاعب الواعد أنسو فاتي في الأيام القليلة المُقبلة، وذلك للرفع من قيمة شرطه الجزائي، لإبعاد خطر الأندية التي تتربص به.

وأشارت التقارير الإعلامية الصادرة من إذاعة راديو كاتالونيا إلى أن نادي برشلونة سيُجدد عقد اللاعب أنسو فاتي لمدة خمس سنوات مُقبلة.

وسيعرض النادي الكاتالوني عقدا جديدا على اللاعب فاتي يصل فيه راتبه السنوي إلى مليون يورو في حال تم تصعيده بصفة رسمية إلى الفريق الأول، على أن يتقاضى راتبا سنويا قيمته 300 ألف يورو في حال استمر لاعبا للفريق الرديف “برشلونة – ب”.

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وسيقوم نادي برشلونة بالرفع من راتب فاتي بقيمة 200 ألف يورو سنويا.

وأكدت التقارير ذاتها، أن العقد الذي سيُعرض على فاتي يتضمن تجديد عقد شقيقه ابراهيما، لاعب الفريق الرديف والمعار إلى نادي كالاهورا إلى غاية نهاية الموسم.