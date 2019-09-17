مفاجأة في قائمة ريال مدريد المسافرة لمواجهة سان جيرمان

قام زين الدين زيدان، المُدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، بتوجيه الدعوة لقائمة عرفت تواجد 19 لاعبا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ووجه زين الدين زيدان الدعوة للبرازيلي الشاب رودريجو جوس للسفر رفقة المجموعة، التي شدت الرحال إلى باريس، صبيحة اليوم، بينما ترك كلا من إبراهيم دياز وماريانو دياز خارج القائمة. وتعرف قائمة ريال مدريد غيابات عديدة أبرزها : سيرخيو راموس – لوكا مودريتش – مارسيلو – إيسكو – أسينسيو – ناتشو وفالفيردي. القائمة المسافرة لمواجهة سان جيرمان : Advertisements حراس المرمى : كورتوا – أريولا – ألتوبي الدفاع : كارفاخال – أودريوزولا – فاران – ميليتاو – ميندي – دي لا فوينتي. وسط الميدان : كروس – كاسيميرو – خاميس الهجوم : هازارد – بن زيمة – بايل – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس – يوفيتش – رودريجو جوس.

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