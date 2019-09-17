[ المنتخب الوطني للناشئين يستهل مشوار التصفيات الآسيوية غداً الاربعاء أمام بوتان ]

يخوض منتخب اليمن للناشئين غداً أولى مبارياته أمام منتخب بوتان، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2020 التي تضم إلى جانبهما قطر المستضيفة وبنغلادش.



وخاض منتخب ناشئي اليمن الإثنين، الحصة التدريبية الرئيسية التي أقيمت في قبة أسباير، وركز الجهاز الفني على تطبيق طريقة اللعب التي سيواجه بها بوتان.



ومن المقرر أن يجري منتخب اليمن تمريناً خفيفاً عصر اليوم في ملعب المباراة، قبل مواجهة بوتان عصر غدا الأربعاء الساعة الرابعة بتوقيت اليمن.



ومن المقرر أن يخوض منتخب اليمن جميع مبارياته في التصفيات، في ملعب قبة أسباير، وهو ملعب مغلق ومكيف وأرضيته بالعشب الصناعي.



وينص نظام التصفيات على تأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى التصفيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني (من المجموعات الـ 11)، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.



وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

