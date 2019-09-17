رياضة | إشادة عالمية للفريق المصري لكمال الأجسام في مستر أولمبيا للمحترفين

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أشادت اللجنة المنظمة وخبراء اللعبة لأكبر مسابقة في العالم لكمال الأجسام "مستراولمبيا" للمحترفين بالمستوي الفني المتقدم للمنتخب المصري والذي مثله فريق كوسكوات المكون من البطل أحمد عبد الجليل المحترف في فئة الفيزيك، والبطل هاني سعيد المحترف في فئة الكلاسيك فيزيك، وأكدوا أنهم قدموا عرضا متميزا يستحق الإشادة نظرا لمشاركتهم لأول مرة في أكبر حدث رياضي في اللعبة ورغم ذلك حققوا مراكز طيبة وينتظرهم مستقبل كبير خلال السنوات المقبلة.

إشادة عالمية للفريق المصري لكمال الأجسام في مستر أولمبيا للمحترفين

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وعلي هامش فعاليات بطولة مستر أولمبيا ٢٠١٩ شارك الفريق المصري في معرض البطولة تحت مسمي"الفراعنة قادمون" وكانت المسلة الفرعوني والملابس الفرعونية متواجدة بشكل ملفت في المكان المخصص للفريق ولقد شارك معهم أيضآ أبطال مصر العالميين على رأسهم المحترف رامي السبيعي الشهير، ب "بيج رامي" و العالمي محمود الدره ولاقي الحضور المصري الفرعوني استحسان جميع رواد البطولة وحرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع الأبطال.

ومن جانبه، أعرب إسلام قرطام رئيس فريق كوسكوات عن سعادته بالمردود الطيب للأبطال المصريين واحترام الخبراء ،لقدراتهم وأنهم نالوا إشادة كبيرة من منظمي البطولة وكل الجماهير الحاضرة، وكان الوفد المصري من أفضل الوفود المشاركة ، وتوقع الجميع أن المستقبل للفراعنة المصريين في هذا الحدث العالمي .

الجدير بالذكر أن بطولة هذا العام غاب عنها بطلنا وممثلنا الدائم ووصيف عام ٢٠١٧ والذي يعتبر من أقوى اللاعبين في الوزن المفتوح البطل المحترف (بيج رامي) الذي حل مكانه هذا العام بطلنا محمد شعبان ولكن للأسف لم يحالفه الحظ.