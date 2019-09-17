رياضة | الإعلامي يحيى حمزة يشيد بدعم الجماهير لمؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلامي يحيى حمزة يشيد بدعم الجماهير لمؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإعلامي يحيى حمزة بالدعم الكبير الذي تلقاه مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

وقال مقدم برنامج time live عبر شاشة تايم سبورتس: "دعم جماهير الأهلي لمؤمن زكريا والتوجه لمنزله للوقوف بجانبه لقطة رائعة تعيد الثقة للاعب قبل السفر إلى ألمانيا للخروج من الأزمة التي يعاني منها".

وأشار: "ما حدث من الجماهير بمختلف الانتماءات قبل السوبر يطفئ حالة التعصب المشتعلة".

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وأضاف: "كرة القدم للاستمتاع وليست خناقة وأن ما حدث من دعم الجماهير المصرية لمؤمن قبل السوبر سيكون بمثابة حالة من الهدوء تعم الملاعب بين الجماهير".

ويغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا خلال أيام للعرض على طبيب ألماني لتشخيص حالته والبدء في برنامجه العلاجي.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن عن تحمله تكاليف علاج اللاعب بجانب راتبه طوال مدة غيابه.