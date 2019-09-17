رياضة | القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض الفنوات الفضائية التي تنقل على الأقمار الصناعية المختلفة مفاجأة من العيار الثقيلة بعد حصولها على حق نقل مباراة الهلال والاتحاد والتي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد جامعة الملك سعود لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز القنوات التي تقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى طريق الفريقين حتى الوصول إلى الدور ربع النهائي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد

وجاءت القنوات على النحو التالي :-

BT Sport ESPN

Arena Sport 2

beIN SPORTS HD 3

M4 Sport

CBC SPORT HD

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Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 2

Polsat Sport Premium 2 HD

Eleven Sports 2 HD Portugal

ويمكن لعشاق الفريقين الطامحين في مشاهدة المباراة على الهواء مباشرةً بصورة حصرية التوجه إلى تلك القنوات بعيداً عن الإحتكار الذي تمارسه بعض القنوات الأخرى التي ترغب في الحصول على الكثير من الرسوم مقابل توفير فرصة مشاهدة المباراة على الهواء مباشرةً.

وقبل المباراة يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي إلى تضميد الجراح التي كلفتها خسارته من فريق نادي ضمك الصاعد حديثاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم يوم الجمعة الماضية بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة.

وعقد رئيس نادي الإتحاد يوم أمس جلسة مغلقة مع الجهاز الفني واللاعبين واكد له ثقته الكاملة في قدرتهم على تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي من أعرق المسابقات الآسيوية بل والوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب والمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية التي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

وفي الجهة المقابلة يعول فريق نادي الهلال على الكثير من العناصر الفنية التي ستساعده ممارسة ضغط عالي على لاعبي نادي الاتحاد لتسجيل أهداف تساعده على الوصول إلى المرحلة المقبلة من البطولة التي فرط فيها الموسم قبل الماضي بعد خسارته المباراة النهائية من أورواوا ريد دايموندز الياباني.

وينتظر الفائز من مباراة اليوم مواجهة قوية مع فريق نادي السد في الدور قبل النهائي بعد فوزه يوم أمس على نادي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.