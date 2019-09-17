رياضة | تصريح ناري من حسن شحاتة عن تدريب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من حسن شحاتة عن تدريب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وضعه في مقارنات مع حسام حسن وإيهاب جلال للاختيار بينهم لتدريب الفراعنة.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية نقلها الإعلامي كريم شحاتة عبر برنامجه كورة كل يوم: "تدريب منتخب مصر شرف كبير وإذا تم اختياري للتواجد في هذا المكان مرة أخرى لن أتأخر عن خدمة منتخب مصر ولكن دون أن يتم وضع اسمي في مقارنات مع أي مدربين أقل مني في الخبرات".

وفاز حسن شحاتة مع منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا ثلاث مرات على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010.

مفاوضات الجبلاية مع حسام حسن وإيهاب جلال

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وعقد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة جلسة مع حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة لمعرفة موقفه من تدريب منتخب مصر.

واستطلع عمرو الجنايني شروط حسام حسن في تشكيل الجهاز المعاون والذي تمسك بوجود شقيقه إبراهيم حسن وأبدى مرونة كبيرة في باقي الأعضاء بالاتفاق مع الجبلاية على أسماء محددة دون التمسك بكامل جهاز الذي يصطحبه في أي فريق.

ويؤيد الجنايني وجمال محمد علي عضوا اللجنة المؤقتة تدريب حسام حسن لمنتخب مصر بخلاف محمد فضل الذي يتمسك بتعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفراعنة خلفًا لخافيير أجيري الذي تمت إقالته بعد الخروج من أمم إفريقيا 2019 بالسقوط في دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

ويضع مجلس الجبلاية الرتوش الأخيرة للإعلان رسمياً عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن من قبل عن 5 مرشحين سيتم الإعلان عن واحد من بينهم لتدريب مصر وهم حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

وجاء تأخر الإعلان عن مدرب المنتخب القادم بسبب تشكيل الجهاز الفنى بعد الاستقرار حول تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر والذى يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، ويأتى التفكير داخل اتحاد الكرة حول العديد من الأسماء الأخرى للعمل داخل الجهاز المعاون.