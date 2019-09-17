رياضة | تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الخطة المناسبة لمواجهة الزمالك من أجل تحقيق أول ألقابه والتتويج بكأس السوبر المصري.

واقترب صلاح محسن من قيادة هجوم الفريق بالسوبر المصري؛ في ظل ظهوره بشكل مميز خلال مباراة كانو سبورت؛ بدوري أبطال إفريقيا؛ بالإضافة لاقتراب غياب وليد أزارو للإصابة.

صلاح وقفشة يقتربان من تشكيل الأهلي في السوبر

ويدرس فايلر الدفع بالوافد الجديد محمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق؛ منذ البداية لإجادتة في نقل الكرة من الحالة الدفاعية للهجوم بأقصى سرعة فضلا عن خطفه للأنظار خلال التدريبات بالفترة الأخيرة.

وتضاءلت فرص مشاركة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق؛ خلال المباراة المرتقبة؛ بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة؛ خلال الأيام الماضية.

وتأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق؛ عن اللقاء بسبب حصوله على الطرد خلال مباراة بيراميدز سبورت؛ والتي تعرض خلالها المارد الأحمر للهزيمة بهدف دون رد؛ وأطاحت به من دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

وغاب وليد أزارو عن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني بسبب إصابته في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب أمام النيجر.

Advertisements

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيجري أشعة رنين على الركبة؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وقال طبيب الفريق إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

ومن المنتظر غياب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن مباراة السوبر أمام الزمالك ليصبح رينيه فايلر في موقف لا يحسد عليه وهو ضرورة الدفاع بالثنائي محمود متولي وياسر إيراهيم في قلب الدفاع.