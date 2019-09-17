رياضة | التاريخ يُرجح كفة الهلال أمام الاتحاد قبل موقعة دوري أبطال آسيا (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ يُرجح كفة الهلال أمام الاتحاد قبل موقعة دوري أبطال آسيا (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الكرة السعودية صوب ملعب "جامعة الملك سعود" في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، لمتابعة القمة المثيرة بين ناديي الهلال والاتحاد في "الكلاسيكو السعودي"، ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري آبطال آسيا.

ويتصارع الفريقين السعوديين الهلال والاتحاد على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي خلال المباراة التي ستجمعهما مساء الليلة، وذلك بعد إنتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الهلال ضد الاتحاد قبل موقعة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا:-

- تقابل الهلال مع الاتحاد في 155 مواجهة سابقة في مختلف البطولات المحلية والقارية، قبل مباراتهما الليلة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

- أول مواجهة جمعت الهلال مع الاتحاد كانت في 10 يناير 1964 ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وانتهت بفوز فريق الاتحاد 3-0 أما آخر مواجهة كانت لقاء ذهاب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

- حقق فريق الهلال الفوز في 63 مباراة خلال مواجهاته السابقة ضد الاتحاد، بينما فاز فريق الاتحاد في 54 لقاء، وحسم التعادل نتيجة 38 مباراة بينهما.

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- يتصدر نجم الهلال السابق، البرازيلي تياجو نيفيز، قائمة هدافي مواجهة الفريقين برصيد 7 أهداف يليه كل من ناصر الشمراني ونواف العابد وفهد المولد لاعبا الهلال والاتحاد بتسجيلهم 3 أهداف فقط.

- سبق وتقابل الهلال مع الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2001 في الدور ربع النهائي، وفاز الاتحاد 2-1، بينما تجدد اللقاء بينهما مرة أخري في 2011 وفاز الاتحاد 3-1، وتكرر مواجهاتهما بالبطولة القارية للمرة الثالثة هذا العام وانتهي لفاء الذهاب بالتعادل السلبي.

- أكبر نتيجة تحققت في مواجهات الهلال والاتحاد، كانت فوز الهلال بخماسية نظيفة في الدور السعودي يوم 10 ديسمبر لعام 2009 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

تنطلق المواجهة المرتقبة بين الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش، اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، علي أرضية ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال.

وينقل لقاء الهلال ضد الاتحاد في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة على أن تُذاع عبر قنوات بي ان سبورت 1HD والكأس HD3 بتعليق رؤوف خليف وخليل البلوشي، كما يمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.