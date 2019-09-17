رياضة | الأهلي يستبعد "مدافعه الأول" في مباراة السوبر أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستبعد "مدافعه الأول" في مباراة السوبر أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود رامي ربيعة مدافع الأهلي إلتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها خلال الفترة الماضية التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

واشتكى رامي ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام اطلع بره بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع ربيعة لبرنامج علاجي وتأهيلي وتحسنت حالته بشكل كبير وبات قريبًا من العودة للمشاركة في التدريب الجماعي لكن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لن يغامر به أمام الزمالك رغم أنه المدافع الأهم في خط الدفاع على حساب محمود متولي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم.

ويستعد الأهلي لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

مدرب الأهلي يشكو الإجهاد ويعترف بصعوبة السوبر

اعترف سامي قمصان مدرب الأهلي بصعوبة مباراة الزمالك في بطولة السوبر الممصري خاصة أنها تحظى بأهمية كبيرة للفريقين مشيرًا إلى أن فريقه تكلف رحلة طيران شاقة في طريق العودة من غينيا الاستوائية.

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وأشار قمصان إلى أن الفوز الذي حققه فريق الأهلي أمام كانو سبورت مساء السبت الماضي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يمثل دفعه معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في لقاء السوبر، ولكن تبقى مباريات القمة لها حسابات خاصة بصرف النظر عن كل شيء والتاريخ مباريات الفريقين يشهد بذلك .

وأضاف أن الأهلي سيواصل تدريباته اليوم بدون راحة رغم رحلة الطيران الشاقة من غينيا الاستوائية للقاهرة, بعد قرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمواصلة التدريبات على الفور نظرا لضيق الوقت وأهمية المباراة المقبلة.

وقال قمصان إن هناك حالة من التركيز الشديد في الجهاز الفني واللاعبين والجميع يعلم مدى أهمية المباراة المقبلة خاصة أنها مباراة بطولة والفوز بها يمثل الكثير للفريق في بداية الموسم الجديد.

ولفت إلى أن الجهاز الفني عقد اجتماعا مع اللاعبين فور انتهاء مباراة كانو سبورت طالبهم فيه بضرورة غلق الملف الافريقي والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي.

ويعقد رينيه فايلر اجتماعًا مع جهازه المعاون قبل بداية المران الجماعي المقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الاثنين؛ لتحديد البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة؛ استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الاسكندرية.