رياضة | تفاصيل عقد أنسو فاتي الجديد مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء تفاصيل عقد الموهبة الشابة أنسو فاتي والذي وقعه في يوليو الماضي مع نادي برشلونة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "عقد حتى عام 2022 مع خيار التجديد لموسمين إضافيين، قيمة كسر العقد 100 مليون يورو".

وتابعت الصحيفة: "أصبح راتب أنسو فاتي الآن مليون يورو باعتباره لاعباً للفريق الأول وسيصبح مليون ونصف في 2022".

الظهور المنتظر لـ"فاتي"

في حالة ظهور انستو فاتي لأول مرة في دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء ، فسيصبح أصغر لاعب في برشلونة يفعل ذلك منذ 16 عامًا و 351 يومًا.

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لقد لعب مع برشلونة أول مباراة له في الدوري الأسباني وأحرز هدفه الأول في نادي فالنسيا بالكامب نو، كان يحتاج فقط إلى دقيقتين لفتح التسجيل ، قبل تقديم المساعدة لهدف فرانك دي يونج.

تم استبداله بـ لويس سواريز بنصف ساعة للذهاب وأصبح حديث البلدة في إسبانيا، معلنًا ترشيحه لمباراة بداية ضد دورتموند.

إذا قرر فالفيردي استخدامه في سينجال بارك، فاتي سيحل على بوجان كريتكيتش الذي ظهر لأول مرة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا في 17 عامًا و 22 يومًا ضد ليون في 2007.

سجل المنافسة ، مع ذلك ، ينتمي إلى سيليستين بابايارو الذي لعب مباراته الأولى في المسابقة التي تبلغ من العمر 16 عامًا وشهرين و 25 يومًا لصالح أندرلخت ضد ستيوا بوخارست.

سيتغلب فاتي على مهاجم أولمبياكوس بيتر أوفوري كواي ، الذي احتفل بأول هدف له في دوري أبطال أوروبا في 17 و 195 يومًا. لاعب غورنيك زابرزي يعود في 13 نوفمبر 1963.