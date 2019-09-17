رياضة | زيدان يضم موهبة جديدة لرحلة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يضم موهبة جديدة لرحلة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين زين الدين زيدان قائمته المكونة من 19 لاعبًا في المباراة الافتتاحية لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان ، والتي تضم اللاعب الشاب أدريان دو لا فوينتي من كاستيلا.

ومع استبعاد سيرجيو راموس وناتشو من الرحلة إلى العاصمة الفرنسية ، استدعى زيدان الظهير الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا يوفر غطاء ، في حين أن رودريجو غوز أيضًا يصنع القائمة.

لوكا مودريتش وإيسكو وفيد فالفيردي ومارسيلو جميعهم مصابون ، وكذلك ماركو أسينسيو الغائب على المدى الطويل.

فريق ريال مدريد لمباراة باريس سان جيرمان: كورتوا ، ألفونس أريولا ، دييجو ألتوبيديندرز: داني كارفاجال ، إيدر ميليتاو ، رافائيل فاراني ، الفارو أودريوزولا ، فيرلاند ميندي ، أدريان دي لا فوينتيميدان الوسط: طوني كروس ، كاسيميرو ، جيمس رودريجيز ، فينيسيوس جونيور ، رودريجو يذهب