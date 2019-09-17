رياضة | قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قياسية لريال مدريد في التشامبيونزليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قياسية لريال مدريد في التشامبيونزليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء ، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

قبل مواجهة باريس.. 6 أرقام قاسية لريال مدريد في التشامبيونزليج

ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأوروبي في 13 مناسبة ، منها 4 مرات في آخر 6 سنوات، 3 منها في عهد المدرب الحالي للميرينجي زيدن الدين زيدان.

أرقام قياسية بالجملة للملكي قبل مباراة باريس

أكثر من توِّج: ريال مدريد (13)

أكثر من شارك: ريال مدريد (44)

أكثر من لعب مباريات: ريال مدريد (431)

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أكثر من فاز: ريال مدريد (259)

أكثر من سجل: ريال مدريد (957)

أكثر من لعب النهائي: ريال مدريد (16)

قائمة ريال مدريد لمباراة باريس التي أعلنها زيدان: