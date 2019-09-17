رياضة | مارسيلو يوجه رسالة إلى نجوم ريال مدريد بعد استبعاده من قائمة لقاء باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يوجه رسالة إلى نجوم ريال مدريد بعد استبعاده من قائمة لقاء باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد رسالة إلى جماهير فريقه وزملائه في الملكي قبل موقعة باريس سان جيرمان الفرنسي مساء غد الأربعاء.
وذكر مارسيلو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "حزين لعدم تمكني من مساعدة ريال مدريد ، ولكن مهما كان الأمر ، فسأواجه دائمًا هذه الأشياء بهذه الطريقة ، سواء كانت جيدة أو سيئة ، مع الكثير من الفرح والطاقة الإيجابية!"
وتابعت: "شكرا جزيلا للجميع على الرسائل الجميلة من المودة والدعم ، وسأعود أقوى".
- موعد مباراة ريال مدريد وباريس:
يستضيف ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برينس" مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
- تاريخ مواجهات الطرفين:
تقابل ريال مدريد مع باريس سان جيرمان سابقاً في 8 مواجهات حيث فاز الأبيض في 4 منها وانتصر بطل الدوري الفرنسي في مباراتين وحسم التعادل مباراتين.
وسجل نجوم ريال مدريد خلال تلك المواجهات 11 هدفاً وأحرز لاعبو باريس سان جيرمان 9 أهداف.
وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت ريال مدريد في المجموعة الأولى رفقة بروج كلوب وباريس سان جيرمان الفرنسي وجالطة سراي التركي.
ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يفتقد خدمات عدد من نجومه لعل أبرزهم سيرخيو راموس وناتشو للإيقاف ولاعبين آخرين للإصابة مثل لوكا مودريتش وماركو أسينسيو الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
ويغيب عن باريس سان جيرمان بعض النجوم وأعلن النادي اليوم التقرير الطبي للثنائي الأبرز كيليان مبابي وإدينسون كافاني حيث قال: "تطور جيد، من المتوقع عودتهما بشكل تام إلى التدريبات مع المجموعة نهاية هذا الأسبوع".