رياضة | مارسيلو يوجه رسالة إلى نجوم ريال مدريد بعد استبعاده من قائمة لقاء باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يوجه رسالة إلى نجوم ريال مدريد بعد استبعاده من قائمة لقاء باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد رسالة إلى جماهير فريقه وزملائه في الملكي قبل موقعة باريس سان جيرمان الفرنسي مساء غد الأربعاء.

وذكر مارسيلو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "حزين لعدم تمكني من مساعدة ريال مدريد ، ولكن مهما كان الأمر ، فسأواجه دائمًا هذه الأشياء بهذه الطريقة ، سواء كانت جيدة أو سيئة ، مع الكثير من الفرح والطاقة الإيجابية!"

وتابعت: "شكرا جزيلا للجميع على الرسائل الجميلة من المودة والدعم ، وسأعود أقوى".