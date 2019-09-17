رياضة | غياب نجم ليفربول عن مواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب نجم ليفربول عن مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لا يجعله أفضل فريق في القارة.

فوز ريدز 2-0 على توتنهام في نهائي يونيو في مدريد أعطى كلوب أول لقب كبير له مع النادي.

بدأوا دفاعهم عن اللقب ضد نابولي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة يوم الثلاثاء ، ويقول كلوب إنه لا يمكن لفريقه أن يدرس النجاح الماضي.

وقال الألماني "هناك الكثير من الفرق الجيدة هناك وعليك إثبات ذلك باستمرار".

"لا يمكننا أن نكون أفضل فريق في أوروبا لأن مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم - هذا هو الكوكب نفسه ، سمعت.

"في الموسم الماضي ، كنا في حالة جيدة. لست متأكداً من أننا كنا أفضل فريق في أوروبا ، لكننا كنا في حالة جيدة في اللحظات المناسبة وهذا هو السبب وراء فوزنا بدوري أبطال أوروبا."

يورجن كلوب مدرب ليفربول يرفع كأس دوري أبطال أوروبا

فاز ليفربول على توتنهام 2-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

تم ضم ليفربول أيضًا إلى نابولي في دور المجموعات العام الماضي ، حيث فاز الفريق الإيطالي بالمباراة المقابلة 1-0.

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يقول كلوب إن فريقه لا يستطيع أن يدع مستوى أدائه يتراجع في أي لعبة في منافسة هذا الموسم ، خاصة مع وجود فرق يحتمل أن يكون لها دوافع إضافية ضد أبطال البطولة.

وأضاف "في العام الماضي ، تعلمنا من لعبة إلى أخرى ، وعلينا استخدام هذه التجربة ، لأنه إذا لم ندافع عن الجميع ، فلن تكون لدينا فرصة أمام نابولي. إنها قوية للغاية".

"إنهم عنيدون بطريقة إيجابية. إنهم يلعبون كرة القدم ، وكسر الخطوط ، ويواجهون هجمات مضادة جيدة ، وهم مبدعون. أستمتع بها عندما أقوم بتحليل نابولي. أحب مشاهدتها".

ردد الكابتن جوردان هندرسون مشاعر مديره من خلال التأكيد على أن اللاعبين قد وضعوا نجاحات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في أذهانهم.

وقال لاعب خط وسط منتخب انجلترا البالغ من العمر 29 عاما "الموسم الماضي كان الموسم الماضي."

"يمكننا الاستفادة من الحملة ، وإذا استطعنا أخذها في هذه الحملة ، نشعر في النهاية أنه لا يزال بإمكاننا القيام بالكثير من الأشياء وكل شيء ممكن مرة أخرى."

اوريجي يفتقد للريدز

لم يسافر ديفوك اوريجي ، الذي سجل الهدف الثاني في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام ، مع ليفربول إلى نابولي بعد التواء في كاحله في الفوز 3-1 على نيوكاسل في نهاية الأسبوع قام ريان بروستر بالرحلة إلى إيطاليا.

اختار الظهير الأيسر آندي روبرتسون ضربة في نهاية الأسبوع ولكن من المتوقع أن يكون لائقًا للعبة.

ما زال لاعب خط الوسط نابي كيتا وحارس المرمى أليسون على الهامش ، رغم أن الأخير قد يعود إلى التدريب قريباً.