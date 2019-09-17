شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي جديد لـ«أزارو» للوقوف على مستجدات إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، اليوم الثلاثاء، لفحص طبي جديد تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على آخر المستجدات في إصابته بالركبة، التي تعرض لها أثناء وجوده مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

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وخضع «أزارو» لجلسة علاج طبيعي وجلسة في «الجيم»، أمس الاثنين، حسب الموقع الرسمي للنادي الأحمر، فيما يسعى الجهاز الطبي، اليوم، للتعرف على مدى التحسن في حالة اللاعب.

وغاب «أزارو»، عن مباراة كانو سبورت التي أقيمت في غينيا الاستوائية، السبت الماضي، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري، الجمعة المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب.