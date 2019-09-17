شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يعلن قائمة ريـال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني، قائمة فريق لمواجهة نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، في افتتاحية مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب عدد من الأسماء أهمها القائد سيرجيو راموس للإيقاف، ومارسيلو ولوكا مودريتش للإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

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حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي

الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاران، أودريوزولا، ميندي، دي لا فوينتي

الوسط: كروس، كاسيميرو، خاميس

الهجوم: هازارد، بنزيمة، بيل، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو