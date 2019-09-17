شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح Vs نابولي: «جحيم سان باولو» يستقبل «الملك المصري» للمرة الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينطلق مشوار نادي ليفربول للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، الليلة، على ملعب سان باولو، حين يصطدم بنظيره الإيطالي العنيد نابولي، في تكرار للمواجهات التي شهدتها المجموعة الثالثة من البطولة نفسها الموسم الماضي، والتي شهدت تفوق أبناء الجنوب الإيطالي على ملعبهم قبل أن يظهر المصري محمد صلاح كالبطل للريدز على أنفيلد ليحسم المباراة الثانية لفريقه.

واعتاد «صلاح» مواجهة نابولي شبه سنويًا منذ موسم 2014/2015، حين حط رحاله في إيطاليا قادمًا من تشيلسي لينضم إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة، فيما جاءت مواجهته الأولى لأصحاب القميص السماوي قاسية إذ تلقى الفيولا هزيمة بثلاثية نظيفة على ملعب سان باولو.

وعاد المصري إلى سان باولو مجددًا العام التالي، إلا أنه كان قد خلع عباءة الفيولا ليرتدي ثوب ذئاب العاصمة روما، لكنه فشل مجددًا في تذوق طعم الفوز على ملعب الجيل أتزوري إذ تعادل الفريقان بدون أهداف في إطار الجولة 16 من الدوري الإيطالي. وفي قلب ستاد الأوليمبيكو الشهير بروما، نجح «صلاح» في هز شباك نابولي للمرة الأولى في لقاء الجولة 35 من الدوري الإيطالي ليقود فريقه للفوز بهدف نظيف.

وشهد الموسم التالي حلول روما ضيفًا على نابولي في الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي، ونجح «صلاح» في قيادة ذئاب العاصمة لتحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف، إذ أحرز هدفًا وصنع آخر، لينجح في تذوق طعم الانتصار على أرض السان باولو للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن في مسيرته.

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الفوز في سان باولو على أصحاب الأرض تبعه سقوط أبناء العاصمة على أرض الأوليمبيكو أمام نابولي في الجولة 27 من الموسم نفسه بهدفين لهدف، في مباراة دخل فيها النجم المصري كبديل في الدقيقة 52 لزميله ستيفان الشعراوي، لتكن هذه هي المواجهة الأخيرة لـ«صلاح» أمام نابولي بقميص روما.

ورغم رحيله عن إيطاليا وعودته إلى إنجلترا لارتداء قميص ليفربول، إلا أن شئ ما يبدو أنه يربط بين «صلاح» ونابولي، إذ غاب موسمًا واحدًا عن مواجهة أبناء الجنوب الإيطالي قبل أن يعود ليلتقيهم مجددًا في إطار المجموعة الثالثة من دوري الأبطال الموسم الماضي، ليتذوق ابن محافظة الغربية هزيمة جديدة على سان بولو بهدف نظيف في الجولة الثانية من المجموعة بهدف نظيف.

والتقى الناديان على ملعب آنفيلد في 11 ديسمبر الماضي في مباراة مصيرية لتحديد المتأهل إلى دور الـ 16 بصحبة باريس سان جيرمان، وامتلك الفريقان في رصيدهما آنذاك 6 نقاط من فوزين و3 هزائم، ليلعب «صلاح» دور المنقذ لليفربول ويسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة في الدقيقة 34 ليتأهل فريقه لثمن نهائي البطولة التي توج بها في الأخير.

وفي المجمل، واجه محمد صلاح نابولي في 7 مناسبات نجح خلالها في الفوز مع فريقه في ثلاثة وتعادل في واحدة فيما خسر في ثلاثة مباريات. ونجح «الملك المصري» في هز شباك الفريق الإيطالي في مناسبتين كما صنع مثلهما.

ولعب «صلاح» 4 من مواجهاته الـ 7 أمام نابولي على ملعب النادي الإيطالي، الذي سيحتضن مباراة الليلة، وشهدت تلك المباريات الـ 4 هزيمة فريقه في 2 والتعادل في واحدة وفوز وحيد، فهل ينجح المصري في العبور بناديه من «جحيم سان باولو» هذه المرة؟