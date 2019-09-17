عقوبة على برشلونة مُقترحة من قاض بسبب اللاعب "غريزمان"

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات:

تحدثت وسائل إعلام، بأن عقوبة مقترحة من قاض على برشلونة بسبب اللاعب "أنطوان غريزمان".



وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن القاضي المكلف بالتحقيق في شكوى أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بشأن صفقة انتقال لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان قد يعاقب الفريق الكاتالوني بلعب لقاء دون جمهور في الكامب نو.

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وحسب صحيفة “ آس “ فالقاضي استند للبندين الـ 88 والـ126 من القوانين ليقترح العقوبة والتي قد تشمل أيضًا غرامة تصل في الحد الأقصى 3000 يورو حسب البند الـ 88.

ونظرًا لكون الغرامة المالية هزيلة جدًّا فالقاضي اقترح لعب برشلونة دون جمهور للقاء واحد وهو ما يمثل خسارة مالية للفريق.

وتعاقد برشلونة مع النجم الفرنسي بعد دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 120 مليون يورو لكن أتلتيكو مدريد تقدم بشكوى للاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني بكون برشلونة أخل بقوانين التعاقدات وتفاوض مع اللاعب أثناء سريان عقده وقبل تقلص الشرط الجزائي.

وطالب أتلتيكو مدريد بقيمة الشرط الجزائي الذي كان في عقد غريزمان أثناء مفاوضات برشلونة الأولى مع اللاعب في آذار / مارس الماضي والبالغ 200 مليون يورو.