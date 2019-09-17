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شكرا لقرائتكم عودة بعثة رفع الاثقال بعد حرمان مصر من المشاركة فى بطولة العالم بتايلاند... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد إيهاب أن جدول انطلاق وزنه تم رصده على صفحة الاتحاد الدولى دون تسجيل لاعبى مصر، مما أكد عدم المشاركة فى المنافسة .
كان مقررا مغادرة البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند مساء أمس إلا أن توصية الإتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة .
وأغضب القرار عدد من اللاعبين بسبب تهديد مشاركتهم فى الدورة الأولمبية 2020 ، خاصة أن مصر كانت تعول أمال كبيرة على الثنائى محمد ايهاب و سارة سمير .
ومن المقرر أن يحسم الإتحاد الدولى القرار النهائى بشأن ايقاف الاتحاد المصرى للأثقال فى إجتماع اليوم على هامش بطولة العالم بتايلاند .
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