شكرا لقرائتكم عودة بعثة رفع الاثقال بعد حرمان مصر من المشاركة فى بطولة العالم بتايلاند... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تعود بعثة مصر إلى القاهرة من معسكر أذربيجان صباح غد الأربعاء بعد توصية الاتحاد الدولى بشأن حرمان مصر من المشاركة فى بطولة العالم بتايلاند المحدد لها الفترة من 18 و حتى 27 سبتمبر الجارى فى ظل قرار الإيقاف لمدة عامين بسبب المنشطات بحسب ما أكده محمد إيهاب بطل رفع الأثقال.

وأكد إيهاب أن جدول انطلاق وزنه تم رصده على صفحة الاتحاد الدولى دون تسجيل لاعبى مصر، مما أكد عدم المشاركة فى المنافسة .

وثبت وجود 7 عينات إيجابية فى البطولة الأفريقية التى نظمتها مصر عام 2017 ، مما تسبب فى حرمان مصر من المشاركات العالمية.

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كان مقررا مغادرة البعثة من معسكر أذربيجان إلى تايلاند مساء أمس إلا أن توصية الإتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة .

وأغضب القرار عدد من اللاعبين بسبب تهديد مشاركتهم فى الدورة الأولمبية 2020 ، خاصة أن مصر كانت تعول أمال كبيرة على الثنائى محمد ايهاب و سارة سمير .

ومن المقرر أن يحسم الإتحاد الدولى القرار النهائى بشأن ايقاف الاتحاد المصرى للأثقال فى إجتماع اليوم على هامش بطولة العالم بتايلاند .