شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يفشل فى ضم النيجيرى برايت سلاس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعثرت صفقة انتقال النيجيرى برايت سلاس لصفوف الإنتاج الحربى، بعدما اتفقا الطرفان على فسخ التعاقد بصورة ودية نظراً لعدم قناعة مختار مختار المدير الفنى للفريق بمستوى اللاعب.

كان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع سلاس فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 مواسم، وحزم اللاعب حقائبه وغادر القاهرة بعد فشل الصفقة.

ونجح الإنتاج الحربى فى التعاقد مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالإضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.

جدير بالذكر أن الإنتاج الحربى قد رحل عن صفوفه كل من أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى ومحمد ماجد أونش فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.