الزمالك يوقع مع تذكرتى قبل بداية الدورى الجديد...

جدة - عمرو شويل وقع مسئولو نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع مسئولو شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى على تطبيق نظام تذكرتى، من أجل بيع التذاكر للجماهير بالنظام الذى تم إتباعه فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين.

حققت تجربة تذكرتى نجاح كبير خلال بطولة أمم أفريقيا بعد أن تم بيع التذاكر إلكترونيا بعد تسجيل المشجع لبياناته على موقع تذكرتى يعقبها استخراج FAN ID يحصل من خلاله المشجع على تذاكر أى مباراة يرغب فى متابعتها بالاستاد، وهو النظام المقرر استخدامه فى الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020 الذى سينطلق يوم السبت المقبل، لمنع انتشار "الطوابير" إلى جانب الإنهاء على ظاهرة السوق السوداء.

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يعقد منتصر النبراوى جلسة مع مرتضى منصور من أجل التوقيع الرسمى لتطبيق نظام "تذكرتى" قبل انطلاق الموسم الكروى، بعد الاتفاق الكامل على جميع البنود الخاصة بتطبيق نظام تذكرتى خلال جلسة جمعت مرتضى منصور ومنتصر النبراوى واحمد وجيه العضو المالى المنتدب.

ونالت شركة تذكرتى إشادة من جميع من شاركوا فى بطولة أفريقيا 2019، وصلت إلى مطالبة بعض مسئولو هذه الدول بتطبيق هذا النظام فى بلدانهم.