شكرا لقرائتكم فايلر يفاضل بين الشحات وجيرالدو للمشاركة أساسيا أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يستقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السوييرى رينيه فايلر، حتى الآن على بعض المراكز فى التشكيل الأساسى أمام الزمالك فى مباراة السوبر يوم الجمعة المقبل فى الثامنة مساء باستاد برج العرب.

ويفاضل فايلر بين حسين الشحات أو الأنجولى جيرالدو للمشاركة أساسياً فى مباراة الزمالك، بعدما غابا عن المشاركة فى مباراة كانو سبورت مساء السبت الماضى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.

وشارك أحمد الشيخ فى مباراة كانو سبورت كاملة غير أنه لم يظهر بشكل جيد فى المباراة، وأهدر أكثر من فرصة الأمر، الذى جعل فايلر يدرس بجدية إبعاده عن التشكيل الأساسى فى مباراة الزمالك المرتقبة.

ويأمل المدرب السويسرى فى الاستفادة من سرعات جيرالدو أو الشحات فى لقاء الزمالك، لذا يدرس إعفاء أحمد الشيخ من المشاركة أساسياً، لكن هذا الأمر سيتضح بشكل أكبر خلال تدريبات الفريق التى تسبق لقاء الزمالك.

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وكان الأهلى بدأ عصر الاثنين الاستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادماً من غينيا.

ويعقد فايلر أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق من أجل علاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى أدائهم خلال لقاء بطل غينيا الاستوائية ويأتى فى مقدمتها أزمة إهدار الفرص التى ظهرت بوضوح فى أداء الثنائى مروان محسن وأحمد الشيخ، كما طالب لاعبيه بضرورة علاج هذه الأخطاء وعدم تكرارها فى مباراة الزمالك الهامة بحثاً عن الفوز وحصد لقب السوبر.