شكرا لقرائتكم حسام حسن يوافق على تدريب المنتخب بدون شروط وفرصة أخيرة لجلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة، على شرط اتحاد الكرة لتعيينه مدربا لمنتخب مصر، وهو أن يتم تعيينه بمفرده دون التمسك بأسماء معينة فى الجهاز المعاون.

وطلب حسام حسن من اتحاد الكرة الاستعانة بتوأمه إبراهيم حسن فقط، على أن يتم تشكيل باقى أعضاء الجهاز بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.

فى المقابل، منح أعضاء اللجنة الخماسية فرصة أخيرة لإيهاب جلال المدير الفنى للمصرى، عقب عودته فجر اليوم من زنجبار على خلفية خوض مباراة ماليندى فى الكونفدرالية، حيث سيتم إعلان جلال مدربا للمنتخب حال موافقته على تعيينه بمفرده دون اشتراط جهاز معاون له.

وكان إيهاب جلال قد تمسك بالثنائى حمد إبراهيم المدرب العام بالمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس، وهو ما تسبب فى تعثر المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، ودخول حسام حسن الحسابات بقوة مجددا.

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يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق سيقود الفريق فى الموسم الجديد ولن يرحل لتدريب منتخب مصر.

وقال حلبية فى تصريحات خاصة، إن إيهاب جلال مرتبط بعقد سارٍ مع النادى المصرى، ولن يتم السماح له بالرحيل عن الفريق لتدريب المنتخب.

وأضاف رئيس النادى المصرى أن الفريق فى مهمة وطنية مثله مثل المنتخب، حيث لعب الأحد الماضى بالكونفدرالية الأفريقية أمام بطل زنجبار وتنتظره مباراة العودة قبل أسبوعين فضلاً عن قرب انطلاق الدورى.وتابع حلبية أن إيهاب جلال لو تولى الإدارة الفنية للمنتخب سيحتاج لمتسع من الوقت لتأهيل وتجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا بعد الإخفاق الكبير فى الكان الأخير".

وعن مفاوضات اتحاد الكرة مع جلال: "قال لا نعلم عنها شيئًا.. وإذا كانت هناك مفاوضات فأين النادى المصرى منها".