تعرف على موعد بداية كأس مصر فى الموسم المقبل...

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر أول شهر نوفمبر المقبل.

ويتوقف الدورى العام بعد الأسبوع السادس، حيث تقام مباريات دور الـ32 لكأس مصر للموسم الجديد 2019 -2020.

كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا جدول الدورى العام الجديد الذى ينطلق يوم 21 سبتمبر الجارى على أن ينتهى فى مايو المقبل.

وصرح حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير ، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية ، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.

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أضاف أن الأسبوع الثامن هو الوحيد الذي اكتفى بتحديد فترة اقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل انتظارا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات وبيان مواعيد مبارياتها وما إذا كانت في مصر أو خارجها للحصول على قسط الراحة المقرر والسابق الإعلان عنه.

كما أشار مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم أن الدور الأول كله يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق طلائع الجيش لمشاركته في بطولة العالم العسكرية خلال الفترة من 15 حتى 30 أكتوبر المقبل، إضافة إلى مباراتي الأهلي مع المصري وبيراميدز مع أسوان ضمن الأسبوع السادس حتى بيان موقفها الأفريقي لضمان منحها الحد الأدنى من الراحة المقررة للمشاركات الخارجية.

وقال حسام الزناتي أيضا أن الاتحاد المصري لكرة القدم حرصا منه على مسيرة المنتخب الوطني الأولمبي فقد ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل ، وربما تقام خلالها مباراة مؤجلة من بين مؤجلات طلائع الجيش.

واختتم مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بالإشارة إلى أن احتمالات التعديل تنحصر في ثلاث حالات هي: تعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية ، وتغيير مواعيد مباريات الفرق المشاركة افريقيا حسب موقفها من البطولة الإفريقية ، فيما تتحدد مواعيد الفرق المشاركة عربيا وفق قرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.