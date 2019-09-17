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البحث لا يزال جاريا عن حكم أجنبى لإدارة السوبر ومباريات أوروبا العائق...

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جدة - عمرو شويل  

 

من جهته قال جمال الغندور رئس لجنة الحكام إن البحث لا يزال جاريا عن حكام كبار وعالميين بمعنى الكلمة، معلقا:" إذا لم أنجح فى ذلك سيكون البديل عربى ثم يبقى الحكم المصرى خيارا ثالثا".

 

وأوضح الغندور أن هناك صعوبة تواجهه في استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات والدوريات الأوروبية، مضيفا أنه يتواصل بشكل شخصي مستغلا علاقاته لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث أن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدوري قبل انطلاقه.

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 وصرح  رئيس لجنة الحكام مؤخرا  بأن الاتصالات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادي صربيا وسويسرا ، حيث يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية ، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.

 

مضيفا بأن اللجنة ستقوم  بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب.

 

مشيرا  إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر تأتي انطلاقا من كون طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك ، حيث تم الاتفاق بين لجنة الحكام و مجلس إدارة الاتحاد على أن يدير مباريات الدوري حكام مصريون فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك معا فسوف يقوم بإدارتها حكام أجانب.
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