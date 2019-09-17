شكرا لقرائتكم البحث لا يزال جاريا عن حكم أجنبى لإدارة السوبر ومباريات أوروبا العائق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأوضح الغندور أن هناك صعوبة تواجهه في استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفا أنه يتواصل بشكل شخصي مستغلا علاقاته لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث أن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدوري قبل انطلاقه.
مضيفا بأن اللجنة ستقوم بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب.
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