شكرا لقرائتكم خبر عن والدة بطلة العالم فى السباحة: تكريم الرئيس لذوى الاحتياجات يشجعهم على المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صفاء مصطفى والدة لاعبة منتخب السباحة البارالمبية لبنى مصطفى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للأبطال ودعمه لهم يؤثر إيجابيا عليهم، ويبث الفرحة فى نفوسهم.

يذكر أن لبنى مصطفى تشارك فى منافسات بطولة العالم للسباحة البارالمبية بأستراليا فى الفترة من 12 إلى21 أكتوبر المقبل، لتكون المصرية الوحيدة المشاركة فى البطولة، بعد اجتيار التصفيات الثلاثة الخاصة بالبطولة، بعد أن وصلت للأرقام الخاصة بالتأهل.

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وقالت صفاء مصطفى والدة اللاعبة إن الأبطال من ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة فى حاجة إلى دعم ومساندة الجميع، حتى يشعرون بقيمة ما يقدمونه، وهو ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريمهم، خاصة أن اللاعبين يكونون سعداء بتقديرهم، وتقدير الجهد الذى يبذلونه فى البطولات، قائلة: "التكريم بيفرق معاهم جدا، والولاد بيكونوا فرحانين".

وأضافت والدة اللاعبة أن ابنتها دائمة تقول إنها ستفوز ببطولة العالم لتحقق ميدالية من أجل مصر ومقابلة الرئيس السيسى.

وترجع أهمية بطولة العالم التى تقام بأستراليا الشهر المقبل، لأنها مؤهلة لبارالمبياد طوكيو 2020.