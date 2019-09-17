شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفسخ تعاقده مع النيجيرى برايت سلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت صفقة انتقال النيجيرى برايت سلاس لصفوف الإنتاج الحربى بعدما اتفقا الطرفان على فسخ التعاقد بصورة ودية نظراً لعدم قناعة مختار مختار المدير الفنى للفريق بمستوى اللاعب.

كان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع سلاس فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 مواسم ، وحزم اللاعب حقائبه وغادر القاهرة بعد فشل الصفقة.

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وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالإضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى ومحمد ماجد أونش فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.