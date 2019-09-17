شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُفاضل بين الشحات وجيرالدو للمشاركة أمام الزمالك ويُصحح أخطاء الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السوييري رينيه فايلر ، بين حسين الشحات أو الأنجولي جيرالدو للمشاركة أساسياً في مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل فى الثامنة مساء باستاد برج العرب.

وغاب الشحات وجيرالدو عن المشاركة في مباراة كانو سبورت مساء السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.

وشارك أحمد الشيخ في مباراة كانو سبورت كاملة غير أنه لم يظهر بشكل جيد في المباراة وأهدر أكثر من فرصة الأمر الذى جعل فايلر يدرس بجدية إبعاده عن التشكيل الأساسي في مباراة الزمالك المرتقبة.

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ويرغب المدرب السويسري في الاستفادة من سرعات جيرالدو أو الشحات في لقاء الزمالك لذا يدرس إعفاء أحمد الشيخ من المشاركة أساسياً ، لكن هذا الأمر سيتضح بشكل أكبر خلال تدريبات الفريق التى تسبق لقاء الزمالك.

بدأ الأهلي عصر أمس الإثنين الاستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادماً من غينيا، حيث خاض مساء السبت مباراة كانو سبورت.

ويعقد فايلر أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق من أجل علاج بعض الأخطاء التى ظهرت في أدائهم خلال لقاء بطل غينيا الإستوائية ويأتي في مقدمتها أزمة إهدار الفرص التي ظهرت بوضوح في أداء الثنائي مروان محسن وأحمد الشيخ ، كما طالب لاعبيه بضرورة علاج هذه الأخطاء وعدم تكرارها في مباراة الزمالك الهامة بحثاً عن الفوز وحصد لقب السوبر.