شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميتشو المدير الفنى لفرق الزمالك على الدفع بمصطفى محمد لقيادة هجوم الفارس الأبيض، فى المباراة المقبلة أمام الأهلى، التى ستجمعهما فى الثامنة مساء يوم الجمعة على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى.

ويفضل ميتشو المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على مصطفى محمد فى قيادة هجوم الزمالك، من بداية مواجهة الأهلى، وعدم الدفع بعمر السعيد من بداية اللقاء، خاصة بعد الأداء المميز الذى ظهر به مصطفى محمد فى المواجهات الماضية وكان آخرها أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، التى جمعتهما السبت الماضى، فى إطار منافسات دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وأحرز هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الفريق السنغالى.

ولم يقدم عمر السعيد مهاجم الزمالك المستوى المطلوب فى المواجهات التى اعتمد عليه ميتشو بصفة أساسية، الأمر الذى دفع المدير الفنى للاستقرار على الدفع بمصطفى محمد أمام المارد الأحمر، خاصة أن الخواجة يرغب فى إنهاء المباراة مبكرًا وعدم الوصول إلى ركلات الترجيح، والإعتماد على قوة اللاعب وإجادته فى استغلال الفرص والهجمات التى تتاح له.

نجح مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، فى إثبات نفسه بقوة وحجز مكان أساسى فى هجوم الأبيض خلال الفترة الأخيرة، بعدما أحرز "البلدوزر" الجديد 5 أهداف خلال 5 لقاءات لعبها بقميص الأبيض، سواء فى كأس مصر أو دورى أبطال أفريقيا، ليصبح "أمل" الزملكاوية خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا قبل مباراة السوبر المصرى أمام بالأهلى والمحدد لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.