اخبار الرياضه

لبنى مصطفى المصرية الوحيدة فى بطولة العالم للسباحة البارالمبية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى مصطفى المصرية الوحيدة فى بطولة العالم للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك لبنى مصطفى السباحة المصرية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأستراليا فى الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

تأتى مشاركة السمكة الذهبية فى البطولة بعد اجتيار المراحل الثلاثة للتصفيات المؤهلة للبطولة، التى أقيمت على مدار السبعة أشهر الماضية.

لبنى مصطفى
لبنى مصطفى

وتعد لبنى مصطفى هى اللاعبة المصرية الوحيدة التى حققت الأرقام المؤهلة لبطولة العالم من خلال التصفيات التى شاركت بها، لتكون ممثلة مصر فقط فى البطولة العالمية. 

Advertisements
السباحة لبنى مصطفى
السباحة لبنى مصطفى

وتكمن أهمية البطولة فى كونها مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

وتشارك اللاعبة المصرية فى البطولة تحت إشراف وموافقة اتحاد الإعاقات الذهنية وكذلك اللجنة البارالمبية المصرية.

لاعبة منتخب السباحة
لاعبة منتخب السباحة

وتعد لبنى مصطفى اللاعبة المصرية الوحيدة فى مصر والعالم العربى والأفريقى التى مثلت بلدها فى بطولتى العالم 2016 و2017 ولم يسبقها أحد فى الحصول على الأرقام المؤهلة، طبقا للتصنيف الدولى للإعاقات الذهنية، فهى صاحبة أعلى رصيد فى العالم من الميداليات، وحققت أكثر من 160 ميدالية بينها 19 أوليمبية وعالمية وإقليمية.

سبق ووقع الاختيار على اللاعبة لتمثل الفراعنة بالبطولة الإقليمية بدبى عام 2006، لتكون أصغر لاعبة بالمنتخب، ونجحت فى حصد 3 ذهبيات بالبطولة، لتؤكد أحقيتها فى تمثيل مصر ورفع علمها خفاق فى البطولات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنى مصطفى المصرية الوحيدة فى بطولة العالم للسباحة البارالمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا