شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى مصطفى المصرية الوحيدة فى بطولة العالم للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك لبنى مصطفى السباحة المصرية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأستراليا فى الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

تأتى مشاركة السمكة الذهبية فى البطولة بعد اجتيار المراحل الثلاثة للتصفيات المؤهلة للبطولة، التى أقيمت على مدار السبعة أشهر الماضية.



لبنى مصطفى

وتعد لبنى مصطفى هى اللاعبة المصرية الوحيدة التى حققت الأرقام المؤهلة لبطولة العالم من خلال التصفيات التى شاركت بها، لتكون ممثلة مصر فقط فى البطولة العالمية.

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السباحة لبنى مصطفى

وتكمن أهمية البطولة فى كونها مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020.

وتشارك اللاعبة المصرية فى البطولة تحت إشراف وموافقة اتحاد الإعاقات الذهنية وكذلك اللجنة البارالمبية المصرية.



لاعبة منتخب السباحة

وتعد لبنى مصطفى اللاعبة المصرية الوحيدة فى مصر والعالم العربى والأفريقى التى مثلت بلدها فى بطولتى العالم 2016 و2017 ولم يسبقها أحد فى الحصول على الأرقام المؤهلة، طبقا للتصنيف الدولى للإعاقات الذهنية، فهى صاحبة أعلى رصيد فى العالم من الميداليات، وحققت أكثر من 160 ميدالية بينها 19 أوليمبية وعالمية وإقليمية.

سبق ووقع الاختيار على اللاعبة لتمثل الفراعنة بالبطولة الإقليمية بدبى عام 2006، لتكون أصغر لاعبة بالمنتخب، ونجحت فى حصد 3 ذهبيات بالبطولة، لتؤكد أحقيتها فى تمثيل مصر ورفع علمها خفاق فى البطولات.