شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حسام حسن يقترب من تدريب المنتخب.. وفرصة أخيرة لجلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة من تدريب منتخب مصر، بعدما وافق على تعيينه بمفرده دون التمسك بأسماء معينة فى الجهاز المعاون.

فى المقابل منح أعضاء اللجنة الخماسية فرصة أخيرة لإيهاب جلال المدير الفنى للمصرى، عقب عودته فجر اليوم من زنجبار على خلفية خوض مباراة ماليندى فى الكونفدرالية، حيث سيتم إعلان جلال مدربا للمنتخب حال موافقته على تعيينه بمفرده دون اشتراط جهاز معاون له.

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وكان إيهاب جلال قد تمسك بالثنائى حمد إبراهيم المدرب العام بالمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس، وهو ما تسبب فى تعثر المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، ودخول حسام حسن الحسابات بقوة مجددا.

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