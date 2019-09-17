شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقع اليوم عقدا مع شركة "تذكرتي" لتسويق تذاكر الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع مسئولو شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي على تطبيق نظام تذكرتي ، من أجل بيع التذاكر للجماهير بالنظام الذى تم إتباعه فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين.

حققت تجربة تذكرتي نجاحا كبيرا خلال بطولة أمم أفريقيا بعد أن تم بيع التذاكر إلكترونيا بعد تسجيل المشجع لبياناته على موقع تذكرتي يعقبها استخراج FAN ID يحصل من خلاله المشجع على تذاكر أي مباراة يرغب فى متابعتها بالاستاد، وهوالنظام المقرراستخدامه فى الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020 الذى سينطلق يوم السبت المقبل، لمنع انتشار" الطوابير "إلى جانب الإنهاء على ظاهرة السوق السوداء.

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يعقد منتصر النبراوي جلسة اليوم مع مرتضى منصور من أجل التوقيع الرسمي لتطبيق نظام " تذكرتي " قبل إنطلاق الموسم الكروي ، بعد الإتفاق الكامل على جميع البنود الخاصة بتطبيق نظام تذكرتي خلال جلسة جمعت مرتضى منصورومنتصر النبراوي وأحمد وجيه العضو المالي المنتدب.

ونالت شركة تذكرتي إشادة من جميع من شاركو فى بطولة أفريقيا 2019 ، وصلت إلى مطالبة بعض مسئولو هذه الدول بتطبيق هذا النظام فى بلدانهم.