شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. التاريخ ينتظر فايلر وميتشو فى كأس السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقت ساعة الحسم وانتهى وقت المتابعة والترقب والتحضير، السوبر المصرى يقترب ولا تفصلنا سوى ساعات عن الديربى، الذى تصنفه الصحافة الرياضية العالمية ضمن أقوى 5 ديربيات جماهيرية فى العالم وأكثرها إثارة وعنفا وشغفا.

الأهلى يلتقى الزمالك مساء الجمعة على ملعب برج العرب فى مباراة لا تقبل القسمة على بطلين، المارد الأحمر بطل الدورى الموسم قبل الماضى يسعى لتعزيز رصيده من الألقاب والوصول إلى السوبر الـ11 فى تاريخه، بينما الزمالك بطل كأس مصر الموسم قبل الماضى أيضا يحلم باللقب الرابع فى تاريخه بالسوبر.

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ويدخل الأهلى والزمالك هذه المباراة بمدربين جديدين على الكرة المصرية ليكون الديربى الأول لهما، هما الصربى ميتشو والسويسرى رينيه فايلر، والذى ينتظر التاريخ الفائز منهما بكتابة اسمه بحروف من نور.

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