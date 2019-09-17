شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات دور الـ32 بكأس مصر فى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر أول شهر نوفمبر المقبل.

ويتوقف الدورى العام بعد الأسبوع السادس، حيث تقام مباريات دور الـ32 لكأس مصر للموسم الجديد 2019 -2020.

كان اتحاد الكرة قد أعلن مؤخرا جدول الدورى العام الجديد الذى ينطلق يوم 21 سبتمبر الجارى على أن ينتهى فى مايو المقبل.

وصرح حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه بموجب الجدول المعلن سينتهى الدور الأول للمسابقة فى 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثانى على ضوء موقف الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية، وهو الأمر الذى سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.

Advertisements

وأضاف أن الأسبوع الثامن هو الوحيد الذى اكتفى بتحديد فترة إقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل انتظارا لوصول الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات، وبيان مواعيد مبارياتها وما إذا كانت فى مصر أو خارجها للحصول على قسط الراحة المقرر والسابق الإعلان عنه.

كما أشار مدير مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم أن الدور الأول كله يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق طلائع الجيش لمشاركته فى بطولة العالم العسكرية خلال الفترة من 15 حتى 30 أكتوبر المقبل، إضافة إلى مباراتى الأهلى مع المصرى وبيراميدز مع أسوان ضمن الأسبوع السادس حتى بيان موقفها الأفريقى لضمان منحها الحد الأدنى من الراحة المقررة للمشاركات الخارجية.

وقال حسام الزناتى أيضا إن الاتحاد المصرى لكرة القدم حرصا منه على مسيرة المنتخب الوطنى الأولمبى فقد ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، وربما تقام خلالها مباراة مؤجلة من بين مؤجلات طلائع الجيش.

واختتم مدير مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم بالإشارة إلى أن احتمالات التعديل تنحصر فى ثلاث حالات هى: تعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية، وتغيير مواعيد مباريات الفرق المشاركة أفريقيا حسب موقفها من البطولة الأفريقية، فيما تتحدد مواعيد الفرق المشاركة عربيا وفق قرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.