شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود ياسر إبراهيم مدافع الأهلى للمشاركة أساسياً مع الفريق فى مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل ببرج العرب، بسبب غياب أيمن أِشرف للإيقاف.

كان أيمن أشرف قد حصل على بطاقة حمراء فى مباراة بيراميدز بدور الـ16 لكأس مصر، التى خسرها الأحمر بهدف نظيف وودع الأهلى البطولة.

شارك أيمن أشرف أساسياً فى لقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا لكنه تعرض للإصابة ليُغادر أرض الملعب ويشارك ياسر أبراهيم بدلاً منه.

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وقرر فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى الدفع بياسر إبراهيم بجوار محمود متولى فى دفاع الأهلى أمام الزمالك، خاصة فى ظل إصابة رامى ربيعة وسعد سمير.

وبدأ الأهلى أمس الاثنين الاستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادماً من غينيا، حيث خاض مساء السبت مباراة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.

ويقوم الجهاز الفنى حالياً بتجهيز لاعبيه لمباراة الزمالك المهمة ومنهم ياسر إبراهيم الذى غاب عن التشكيل الأساسى للفريق خلال المباريات الماضية، قبل أن يعود للصورة بسبب إصابة أكثر من مدافع.

وقدم ياسر أبراهيم أداء جيدا مع الأهلى فى الموسم الماضى قبل أن يبتعد عن التشكيل الأساسى فى المباريات الأخيرة للموسم المنقضى بسبب وجهة نظر الجهاز الفنى السابق بقيادة مارتن لاسارتى الذى رحل عن الفريق عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.