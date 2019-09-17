شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد سليمان "حاوى" يستعيد بريقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط وليد سليمان نجم الأهلى بعلاقة قوية مع الجماهير الحمراء التى تكن له كل حب و تقدير لما قدمه للفريق من بطولات ومهارات أمتعت الجمهور.

واستطاع وليد سليمان أن يستعيد بريقه التهديفي فى ظل إحراز الهدف الثانى لفريقه فى شباك كانو سبورت فى الدقيقة 82 من عمر المباراة التى جمعتهما ملعب "مالابو" فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأحمر 2 / 0 .

ويسعى وليد سليمان بكل قوته فى مواصلة النشاط التهديفي أمام الزمالك فى السوبر المصرى المقرر له 21 سبتمبر الجارى على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

يمتلك سليمان حاوى الأهلى مهارات وإمكانيات قوية فى تقديم ما يحبه الجمهور من مهارات، كما أنه يتمتع بتحقيق المزيد من الطموحات التى لا تنتهى بالنسبة له .

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح علامات الطموح والإصرار لدى نجم الأهلى داخل الملعب وخارجه فى الصور التالية :

وليد سليمان فى مران الأهلى

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وليد سليمان و عائلته



وليد سليمان و نجله سليم



وليد سليمان فى سيلفى السيارة



وليد سليمان بالنظارة



وليد سليمان



إبتسامة ولبد سليمان