الغندور يشكك في تطبيق الـVAR بالدور الثاني من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

شكك جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، في الاتحاد المصري لكرة القدم، في إمكانية الاستعانة بتقنية الـ"VAR" في الدور الثاني من الموسم المقبل من الدوري الممتاز.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم قد وعد بتطبيق الـ"VAR" في الدور الثاني من بطولة الدوري.

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وقال الغندور من خلال تصريحات للراديو 9090 اليوم الثلاثاء، : "قد يتم تطبيقه ولكنه مرتبط بتدريب الحكام ولدينا ٣ حكام فقط، إثنين للساحة، وآخر مساعد، تدربوا على تطبيقه قبل كأس الأمم الافريقية الأخيرة بمصر."

وشدد الغندور في تصريحاته أن بقاءه على رأس لجنة الحكام مرتبط بالاتفاق الذي تم بينه وبين اللجنة الخماسية والذي يقضي بما أطلق عليه إعادة هيبة التحكيم المصري.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الحكام قد حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة.