"صلاح" يقود التشكيل المتوقع لمعركة ليفربول أمام نابولي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره نابولي االإيطالي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الفريقين في المجموعة الخامسة رفقة ريد بول سالزبرج النمساوي وجينك البلجيكي.

ويسعى ليفربول لبدء حملة الدفاع عن اللقب الأوروبي بتحقيق نتيجة إيجابية في أول جولاته خاصة وأن الريدز لم يوفق في رحلته الإيطالية الموسم الماضي عندما حل ضيفًا على نابولي وخسر بهدف دون رد.

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ويمتلك الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عدة خيارات متاحة في تشكيلة الريدز خاصة في الناحية الهجومية التي يتزعمها الثنائي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني بالإضافة إلى تواجد البرازيلي فيليب كوتينيو.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أدريان، أكسندر- أرنولد، فان دايك- جويل ماتيب، أندرو روبيرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر (فينالدوم)، محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرت فيرمينو.

جدير بالذكر أن ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية بعد فوزه على توتنهام في مباراة النهائي بهدفين دون رد.