موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل، فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره نابولي الإيطالي في ذهاب أولى جوالات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. موعد مباراة ليفربول ونابولي.. تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الممملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول .. تذاع مباراة نابولي وليفربول بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة بتعليق عصام الشوالي.

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