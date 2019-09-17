اتحاد الكرة يقيم دور ال32 لكأس مصر في نوفمبر

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة بقيادة حسام الزناتي، على اقتمة مباريات دور ال32 لكأس مصر في شهر نوفمبر المقبل. ال32 لكأس مصر في شهر نوفمبر المقبل. الجدير بالذكر ان الزمالك هو حامل اللقب الأخير للبطولة بعد الفوز على بيراميدز 3/0 في النهائي.

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