ملعب تونسي يستضيف مواجهة الإسماعيلي والأهلي الليبي في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن ملعب مباراة الاسماعيلي و أهلي بنغازي الليبي في اياب دور الـ32 من عمر البطولة العربية، والمقرر أن تقاميوم 27 سبتمبر الجاري بتونس.
واستقر الاتحاد العربي لكرة القدم على ان تقام المباراة على ملعب "المنستير" فيتونس بسبب الاوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا بالوقت الحالي.
وكان الاسماعيلي نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على اهلي بنغازي بأربعة اهداف مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت الجمعة الماضية باستاد الاسماعيلي.
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