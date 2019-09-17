مرتضى منصور يزف خبرًا سارًا بشأن تنظيم دخول الجماهير للمدرجات

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تعاقد مع شركة "تذكرتي" لتنظيم دخول جماهير الفريق للمدرجات ببطولة الدورى في الموسم الكروي الجديد.

أوضح مرتضى منصور، عبر برنامج "الزمالك اليوم"، أن وزارة الداخلية ستقوم بتأمين المباريات

من الخارج ومن الداخل تم التعاقد مع شركة أمن خاصة لتنظيم عملية دخول الجماهير، مشددًا على أن الملعب يوجد به كاميرات المراقبة.

ووجه مرتضى الشكر للرئيس عبدالفتاح

السيسي بسبب إصراره على عودة الجماهير وإصدار تعليمات بذلك.

Advertisements

أضاف: "تذاكر مباراة السوبر سيتم بيعها في القاهرة والإسكندرية بمنافذ بيع، وذلك بعد المظهر الحضاري الذي شاهدته في لقاء بيراميدز بنهائي كأس مصر".

اختتم: "قلبي قلب أسد، لو أردت حضور مباراة السوبر والجلوس وسط جماهير الأهلي سأفعلها".