رياضة | 9 نجوم خارج حسابات زيدان أمام باريس.. مفاجآت عديدة في قائمة الريال

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 نجوم خارج حسابات زيدان أمام باريس.. مفاجآت عديدة في قائمة الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في التاسعة من مساء غد الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
القائمة المستدعاة للقاء باريس سان جيرمان:
واستبعد زيدان 9 لاعبين دفعة واحدة على النحو التالي:
مارسيلو - راموس - ناتشو - مودريتش - فالفيردي - اسينسيو - ايسكو - ابراهيم دياز - ماريانو
- موعد مباراة ريال مدريد وباريس:
يستضيف ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برينس" مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
- تاريخ مواجهات الطرفين:
تقابل ريال مدريد مع باريس سان جيرمان سابقاً في 8 مواجهات حيث فاز الأبيض في 4 منها وانتصر بطل الدوري الفرنسي في مباراتين وحسم التعادل مباراتين.
وسجل نجوم ريال مدريد خلال تلك المواجهات 11 هدفاً وأحرز لاعبو باريس سان جيرمان 9 أهداف.
وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت ريال مدريد في المجموعة الأولى رفقة بروج كلوب وباريس سان جيرمان الفرنسي وجالطة سراي التركي.
ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يفتقد خدمات عدد من نجومه لعل أبرزهم سيرخيو راموس وناتشو للإيقاف ولاعبين آخرين للإصابة مثل لوكا مودريتش وماركو أسينسيو الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
ويغيب عن باريس سان جيرمان بعض النجوم وأعلن النادي اليوم التقرير الطبي للثنائي الأبرز كيليان مبابي وإدينسون كافاني حيث قال: "تطور جيد، من المتوقع عودتهما بشكل تام إلى التدريبات مع المجموعة نهاية هذا الأسبوع".