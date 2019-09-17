رياضة | 9 نجوم خارج حسابات زيدان أمام باريس.. مفاجآت عديدة في قائمة الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 نجوم خارج حسابات زيدان أمام باريس.. مفاجآت عديدة في قائمة الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في التاسعة من مساء غد الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

القائمة المستدعاة للقاء باريس سان جيرمان:

واستبعد زيدان 9 لاعبين دفعة واحدة على النحو التالي:

مارسيلو - راموس - ناتشو - مودريتش - فالفيردي - اسينسيو - ايسكو - ابراهيم دياز - ماريانو